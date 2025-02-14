Antalya'da denizin dibinde kurdeleyle bağlanmış İncil bulundu

DHA

Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi öğrencileri, Konyaaltı Sahili'nde yaptıkları dalış sırasında ilginç bir manzarayla karşılaştı.

Sık sık deniz altında keşfe çıkan grup, zaman zaman denize atılmış farklı nesnelerde karşılaşıyor.

Karşılaştıkları bu nesneleri su altından çıkaran ekip, son olarak geçen hafta sonu Konyaaltı Sahili'nde yaptıkları dalış sırasında deniz dibinde kurdeleyle bağlanmış bir kitap gördü.

KURDELEYLE BAĞLANMIŞ İNCİL BULDULAR

Üniversite'nin Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun önderliğinde dalış yapan ekip, bunun bir İncil olduğunu fark etti.

Denize hangi amaçla atıldığı bilinmeyen İncil'i görünce şaşıran ekip, kitabı denizden çıkardı.

"DENİZ ÇÖPLÜK DEĞİL"

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, atılan her şeyin denizi kirlettiğini belirterek, "Poyrazın hemen ardından dalış yaptık. Suda bir yer değişimi olduğu için su çok berraktı. Görüş mesafesi 50-60 metreye kadar vardı. Medüzlerin çoğalma dönemi. Her yer kuş tüyü gibi medüz doluydu. Çok sayıda balık görüntüledik.

Dönüş sırasında da öğrencilerimiz, kurdeleyle sarılmış bir İncil buldu. Denize her şey atılıyor ve sürekli kirletiliyor. Milyonlarca insanın inandığı kutsal bir kitap dahi denize atılmış. Deniz çöplük değil." dedi.

"BİLEREK ATILMIŞ GİBİYDİ"

Kitabı ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını ve su altındayken incelediklerini söyleyen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Furkan Çeltik, "Konyaaltı Sahili'nde yaptığımız dalış sırasında üzerinde 'Kutsal Kitap' yazan bir İncil bulduk. İlk olarak ne olduğunu anlamadık. Biraz inceledik ve bilerek atılmış gibi duruyordu. Üzerinde kurdeleyle bağlanmıştı. Su altında daha çok kitap bulmuştuk ama böylesiyle ilk defa karşılaştık. Denizin altında aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz." diye konuştu.