Yozgat’ta airsoft heyecanı: 10 ilden gelen 120’den fazla oyuncu senaryolu mücadelede buluştu

Yozgat’ta düzenlenen geniş katılımlı airsoft organizasyonu, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen takımları bir araya getirdi.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki eski fabrika yerleşkesi ve çevresindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlik, Yozgat Valiliği’nden alınan özel izinle düzenlendi.

Yaklaşık 10 ilden gelen 120’den fazla oyuncu, askeri kamuflajlarla sahaya çıkarak hazırlanan savaş senaryosu doğrultusunda mücadele etti.

GERÇEKÇİ ASKERİ SİMÜLASYON ORTAMI OLUŞTURULDU

Organizasyon kapsamında katılımcılar, boncuk mermilerle çalışan replika silahlar kullanarak belirlenen görevleri yerine getirmeye çalıştı. Gerçekçi bir askeri simülasyon sporu olarak bilinen airsoft etkinliğinde oyuncular hem strateji hem de takım koordinasyonunu ön plana çıkardı.

Sorgun karayolu üzerindeki ormanlık arazide kurulan parkurda takımlar, senaryo gereği farklı görevleri tamamlamak için karşı karşıya geldi.

JANDARMA KOMUTANI'NDAN KATILIMCILARA BAŞARI DİLEĞİ

Etkinlikte konuşan Cezmi Yalınkılıç, organizasyona katılan tüm takımlara başarı dileklerini iletti. Katılımcılara hitap eden Yalınkılıç, etkinliğin güvenli ve kurallara uygun şekilde gerçekleşmesinin önemine dikkat çekti.

"ANADOLU'DA İLK BÜYÜK ORGANİZASYON"

Katılımcılar adına konuşan Sivas takımından Burak Şahin, organizasyonun Anadolu’daki airsoft topluluklarını bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu söyledi:

Şu anda 120’den fazla oyuncu burada. Bu Anadolu’da yapılan ilk büyük organizasyonlardan biri. Daha önce bu tür etkinlikler genellikle batı illerinde düzenleniyordu. Amacımız sadece rekabet değil, farklı şehirlerden gelen oyuncuların tanışması ve birlikte vakit geçirmesi.

SPOR VE SOSYAL BULUŞMA BİR ARADA

Organizasyonun sadece rekabetten ibaret olmadığını belirten katılımcılar, etkinliğin airsoft sporuna ilgi duyan oyuncular arasında dayanışma ve dostluğu güçlendirdiğini ifade etti.

Gün boyu süren mücadelede takımlar hazırlanan senaryolar doğrultusunda yarışırken, etkinliğin ilerleyen dönemlerde daha geniş katılımla tekrar düzenlenmesi planlanıyor.