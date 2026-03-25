Erzurum’da dağ keçisi ilçe merkezine indi

Erzurum’un Uzundere ilçesinde sabah saatlerinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Doğal yaşam alanından çıkarak ilçe merkezine kadar inen bir dağ keçisi, güne başlamak üzere evlerinden çıkan vatandaşların karşısına çıktı.

İşlerine gitmek için sokağa çıkan ilçe sakinleri, bina önünde dağ keçisini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

Yaşanan sürpriz karşılaşmaya tanıklık eden bazı vatandaşlar, dağ keçisini cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Uzundere’de esnaflık yapan Onur Çolak da sabah saatlerinde iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada dağ keçisiyle karşılaştığını söyledi.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Çolak, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

BİR SÜRE DOLAŞTI, SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

İlçe merkezinde bir süre dolaştığı görülen dağ keçisi daha sonra gözden kaybolarak bölgeden uzaklaştı. Olay sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, özellikle kırsal ve dağlık alanlara yakın yerleşim yerlerinde yabani hayvanların zaman zaman şehir merkezlerine inebildiğini belirtti. Vatandaşların bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.