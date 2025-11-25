Eskişehir'de kuzuların arasında kalan küçük çocuğun gülümseten anları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi’nde çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sürdüren Orhun Topkaya, geçtiğimiz günlerde hem aileyi hem izleyenleri gülümseten bir an yaşadı. Topkaya’nın 3 yaşındaki oğlu Yusuf Alp’in kuzularla yaşadığı sevecen karşılaşma, kameraya yansıdı.

KUZULAR YUSUF'UN SİMİDİNE KOŞTU

Babasının koyunları ağıla sürdüğü sırada kuzular, 24 Kasım’da 3 yaşına giren Yusuf Alp’in elindeki simide yöneldi. Minik çocuğun etrafını saran kuzular, simitten parça koparıp onun yüzünü yalayınca, küçük Yusuf hem şaşkınlık hem neşe dolu anlar yaşadı.

"KUZULAR BENİ YİYORLAR" CEVABI GÜLÜMSETTİ

O anları kayda alan baba Orhun Topkaya kahkahalarını tutamazken, oğluna yönelttiği “Kuzular ne yapıyor sana?” sorusuna Yusuf Alp’in verdiği, “Kuzular beni yiyorlar” cevabı izleyenleri de güldürdü.