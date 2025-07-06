Eskişehir'de sıcaklıkların artmasıyla beraber telefonlar bozulmaya başladı

Eskişehir'de sıcaklıkların yükselmesiyle vatandaşlar, bataryalarında arıza şikayetleriyle telefoncuların yolunu tutmaya başladı...

Hava sıcaklıklarının artması üzerine telefon bataryalarında problemler oluşmaya başlayan ve tamir ettirmek isteyen vatandaşlar tamircilerin yolunu tuttu.

Eskişehir'de telefon tamircisi olan Mehmet Mahsun Kurşun, telefonların şarjdayken kullanılmasının bu arızaların en büyük sebebi olduğunu söyledi. Kurşun, batarya problemleri yaşanmaması için telefonda ısınma meydana geldiğinde soğuması için beklenilmesi gerektiğini ifade etti.

''VATANDAŞLAR TELEFONU ŞARJDA KULLANMAYACAKLAR''

Özellikle yaz aylarında batarya şişmesi ile kendilerine çok sayıda vatandaşın geldiğini söyleyen Mehmet Mahsun Kurşun, "Vatandaşlar telefonlarını şarjda kullanmayacaklar. Ayrıca telefonları fazla ısındığı durumda o an telefonu kullanmayı bırakıp soğumasını beklemeleri gerekiyor. Bu sıcakta telefonlarını şarjda kullanmamaları cihazların pil sağlıkları için daha iyi olur.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşların en çok bize geldiği şikayet batarya şişmesi oluyor. Batarya değişimlerinin en düşük fiyatı 300 liradan başlıyor 2 bin liraya kadar çıkıyor. Eğer vatandaşlar şarjda kullanmazlarsa telefonlarını bu masraflar ile karşılaşmazlar" dedi.

''BASİT ŞEYLER GİBİ GELEBİLİR AMA CİHAZA ÇOK FAZLA KORUMA SAĞLIYORLAR''

Telefonu korumak isteyenlere kılıf ve ekran koruyucu kullanmaları gerektiğini söyleyen Kurşun, "Hızlı şarj konusunda gelen vatandaşlarda oluyor burada da sorun soketten dolayı kaynaklanıyor. Ya toz tutmuş oluyor soket ya da soketin olduğu kısımda arza oluşmuş oluyor.

Toz biriktiği durumlarda ufak maliyetler ile temizleyip cihazı verebiliyoruz ama elektronik bir arza olduysa o zaman soketi direkt olarak değiştirmemiz gerekiyor. Son olarak ise şunu demek istiyorum vatandaşlar telefon kullanırken ekran koruyucusu ve kılıf kullanmaya özen göstersinler. Basit şeyler gibi gelebilir ama cihaza çok fazla koruma sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.