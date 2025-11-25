Abone ol: Google News

Eskişehir’de kuzuların arasında kalan minik çocuğun babasına verdiği "Kuzular beni yiyorlar" cevabı gülümsetti.

25.11.2025
Etrafını kuzular sardı; O anlar içleri ısıttı...
  • Eskişehir'de bir çocuk, kuzuların arasında kaldı ve babasına "Kuzular beni yiyorlar" diyerek herkesi güldürdü.
  • O anları kaydeden baba, oğlunun kuzularla yaşadığı bu anlara kahkahalarla eşlik etti.
  • Olay, çocuğun 3. yaş günü olan 24 Kasım'da gerçekleşti.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesinde yaşayan Orhun Topkaya, çiftçilik ve hayvancılık yaparak hayatını sürdürüyor.

Topkaya’nın minik Yusuf Alp isimli 3 yaşındaki oğlunun başına geçtiğimiz günlerde tebessüm ettiren bir olay geldi.

Koyunlarını ağıla süren Orhun Topkaya’nın oğlunun etrafını çeviren kuzular, 24 Kasım’da 3 yaşına basan Yusuf Alp’in elindeki simitten parça koparıp, çocuğun yüzünü yaladı.

O anları kaydeden babası Orhun Topkaya ise kahkahalar içinde kaldı.

GÜLÜMSETTİ

Oğluna, "Kuzular ne yapıyor sana?" sorusuna minik Alp, "Kuzular beni yiyorlar" cevabını vermesi yüzleri gülümsetti.

