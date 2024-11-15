Kapadokya’ya sonbahar manzarası hakim oldu

AA

Nevşehir'e bağlı Kapadokya, yeryüzü şekli ve tarihi yapısıyla her mevsimde turistlerin beğenisini topluyor.

Ziyaretçilerini her mevsim farklı görsel zenginlikleriyle karşılayan Kapadokya, kasım ayında da sarı ve kahverenginin tonlarıyla kaplandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistler, doğanın sanatına şahitlik ediyor.

PERİBACALARININ YENİ MANZARASI

Milyonlarca yıl önce oluşan peribacalarının çevresindeki ağaçlar ve bitki örtüsünün sonbaharda yeşili terk ederek farklı renklere bürünmesi, bölge manzarasını farklılaştırdı.

MASALSI GÖRÜNTÜLER

UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Kapadokya'da kış aylarında kar yağışı ile beyaza, ilkbahar ve yaz mevsiminde yeşile ve çiçeklerin farklı renklerine bürünen bölge, sonbaharda da konuklarına masalsı görüntüler sunuyor.

GÖKYÜZÜNDE BALONLAR, AT SIRTINDA TURİSTLER

Sıcak hava balonlarının gökyüzünü süslediği Kapadokya'da bazı turistler at sırtında masalsı manzarada yolculuk yaparken bazıları ise vadi yürüyüşüne katılıyor.

"HERKES GÖRMELİ"

Vadi yürüyüşü yapanlardan Ramazan Yıldırım, doğada mevsim koşulları dolayısıyla ortaya çıkan renklerin peribacalarıyla uyumunu beğendiğini ifade ederek, "Ailemle gezmek için Göreme'ye geldik. Karşılaştığımız manzarayı kaydetmeye çalışıyoruz. Ağaçlar ve Kapadokya'ya özgü coğrafi şekiller güzel görüntü oluşturuyor. Burayı herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

"DOĞANIN RENKLERİ UYUMLU"

Almina Bilmez de Kapadokya'yı farklı renklere büründüğünde görmek istediğini belirterek, "İlk defa geldim. Çok güzel bir manzara var. Peribacaları, sıcak hava balonları ve doğanın renkleri çok uyumlu." diye konuştu.