L'actone outlet mağazasını açtı

L’actone kozmetik mağaza konseptinin ilkini Tekirdağ Çorlu’da Ergene yolu üzerinde bulunan Outlet konsepti ile kurulan Fabrika mağazası ile başlattı.

Uzun yıllardır kozmetik, renkli kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ile adından sıkça söz ettiren, ihracat hacmi ile 46 ülkeye ürünlerini ulaştıran L’actone Holding kuruluşlarından L’actone Kozmetik son tüketiciye ulaşacak ve pazarda adından sıkça söz ettirecek mağaza konseptinin ilkini Tekirdağ Çorlu’da Ergene yolu üzerinde bulunan Outlet konsepti ile kurulan Fabrika mağazası ile başlattı. L’actone Holding Yönetim Kurulu başkanı Ali Osman Akat ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Ticaret Odası Başkanı İzzet Volkan yerel ve mahalli yöneticilerin yansıra ekranların sevilen yüzlerinden manken ve sunucu Şenol İpek de açılışa katıldı.

Sektörde Yaklaşık 40 Yılı Aşkındır Çalışmaktayız!

Açılışta konuşma yapan L’actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, “Babamızdan aldığımız destekle bu sektörde yaklaşık 40 yılı aşkındır çalışmaktayız. Biz Akat ailesi olarak Türkiye’de ilk kozmetik ve yerli üretimi başlatan aileyiz. Bu bayrağı taşıma görevi ailemin fertleri arasında bana da bir görev olarak verildiğini arz ettim ve babamın deyimiyle ne kadar çok ekip arkadaşıyla iş birliği yapıp çalışma arkadaşları toplarsan, üretim yaparsan benim duam seninle demişti. Biz bunun için yerli ve milli markalar yaratarak Türkiye’den dünyanın her tarafına Brezilya’dan, Çin’e kadar dünyanın her tarafına kadar ihracat yaparak 46 ülkeye ürünlerimizi yolluyoruz, ülkemizin ‘Made in Turkey’ damgasını vurmak beni çok mutlu ediyor. Bu göreceğiniz ufak mağaza inanın tüm dünyadaki birçok marketlerde olan ürünlerde bizimde markamız bulunmaktadır ve bunun ufak bir göstergesi olacaktır. Amacımız Türk ve yerli markaları dünya çapında büyütmektir. Biz pazarda dünya çapında yaklaşık 20 binde 1 hisseye sahibiz. Tük markları olarak kozmetik ve güzellik malzemeleri bakımından bu 20 binde biri amacımız, ilk 500’lere taşımak. Çalışacağız daha çok istihdam yaratacağız. Yerli ve milli markaları bir Nusret gibi, Türk Hava Yolları gibi dünya markası haline getirmek bizim görevimiz. Sizlerde ekip ve çalışma arkadaşlarım olarak ayrıca tüm yerel dostlar olarak başkanımızla beraber büyük destek vermektesiniz. Sevgili dostlarım yeni fabrikamız için şu an da arsa araştırmalarımız devam ediyor. Bu bölgenin dışına çıkmamak kaydıyla yeni bir fabrika yeni bir tesis üretim kapasitesiyle beraber memleketimize kazandıracağız. En az yeni ekstra 500 kişiyi çalıştırmayı planlıyoruz. Biz bu çalışmaları ufak diyoruz daha büyüğü için hedefler çok büyük tekrar hoş geldiniz teşekkür ederim.” dedi.

Başarı Dilediler

Gerçekleşen açılış törenine katılan Ergene Belediyesi Başkanı Rasim Yüksel ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, bölgemize kazandırdıkları büyük firmadan dolayı Akat Ailesini tebrik ederek çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.

Bölge halkının da ilgi gösterdiği açılış, kurdele kesme töreni sonrası kokteyl ile devam etti. Açılışa özel tüm ürünlerde %50 indirim ile son tüketiciye ürünler tanıtıldı ve mağaza yoğun kalabalıklara sahne oldu.