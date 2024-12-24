DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası sağanak yağış birçok ilde etkisini gösterdi..
Muğla'nın kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle Köyceğiz ilçesindeki derelerin debileri yükseldi.
DERE TAŞTI
Köyceğiz Gölü'nü besleyen 4 derede de su seviyesi arttı. Derelerin taşıdığı yağmur suları nedeniyle göl taşarken, Atatürk kordonu sular altında kaldı.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki cadde ve sokaklar göle döndü, Yeniköy Mahallesi'ndeki dere de taştı. Sürücüler ve yayalar, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.
Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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