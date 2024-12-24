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Muğla'da şiddetli sağanak: Dere ve göl taştı

Muğla'da şiddetli sağanak: Dere ve göl taştı Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle Menteşe'de dere, Köyceğiz'de ise göl taştı. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.