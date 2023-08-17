Rize'de Ganalı Yahaya Abdulai, horon videolarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu Sosyal medyada paylaştığı horon videolarıyla tanınan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Yahaya Abdulai, paylaşımlarıyla Karadeniz kültürünü tanıtıyor. Karadeniz kültürünü sevdiğini söyleyen Abdulai, "Artık biz de Laz olduk" dedi.

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AA

Sosyal medyada son dönemde sık sık paylaşılan bir görüntüde, Afrikalı bir gencin Rize'de turistlere horon oynatıp atma türkü attığı görülüyor.

Herkesin merak ettiği, binlerce beğeni alan görüntülerdeki isim ise Ganalı Yahaya Abdulai...

Abdulai, 2018'de kazandığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi'nde öğrenim görmek için Rize'ye geldi.

RTEÜ ve Rize Uluslararası Öğrenci Derneği'nin katkılarıyla Türkçe öğrenen Abdulai, kendi kültürünü tanıtırken bölge kültürünü de öğrenmek için çeşitli fuarlara katıldı.

Turizm tesisinde çalışmaya başladı

Türkiye'ye alışan Abdulai, tatillerde ülkesine dönmeyerek Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma kapsamında okul ihtiyaçlarını karşılamak için Çamlıhemşin ilçesindeki bir turizm tesisinde çalışmaya başladı.

25 yaşındaki Abdulai, burada yöre kültürünün en önemli parçası olan horonu ve bölgenin bazı atma türkülerini öğrendi.

Yaklaşık bir yıl önce tesise gelen turistlere horon öğretecek görevlinin gelmemesi üzerine Abdulai, tesis işletmecisinin cesaretlendirmesiyle bu görevi üstlendi.

Turistlere horon oynatmaya başladı

O günden itibaren bölgeyi ziyaret eden turistlere horon oynatan, atma türkü söyleyen Abdulai, videolarını çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşmaya başladı. Büyük beğeni gören Abdulai'nin videoları, bazı sosyal medya platformlarında 1 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

Rize'ye gelen bazı turistler, sosyal medyadan tanıdıkları Abdulai'yi ziyaret ediyor.

Yahaya Abdulai, gazetecilere, yaz aylarını çalışarak Rize'de geçirdiğini söyledi.

Otelde çalıştığını ve izleyerek horon oynamayı ve atma türkü söylemeyi öğrendiğini belirten Abdulai, horon oynadığı videoları 5-6 aydır sosyal medyada paylaştığını aktardı.

"Artık biz de Laz olduk"

Abdulai, videolarının beğenildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben de şaşırdım, yurt dışından bile yazanlar oluyor. Her gün takipçim arttıkça ben de şaşırıyorum. 4 yıldır aynı işi yapıyordum ama videolar çok ilgi gördü. Afrika'dan geldim, böyle bir kültür öğrendim, oynuyorum, insanlar şaşırıyor. Bir de iyi horoncuyum tabii. Kıskananlar da oluyor ama çoğu beğeniyor. Kendi sayfamda bir video paylaştım ve iki günde 1 milyon izlenme aldı. Mutlu oldum, kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Artık biz de Laz olduk. Kültürü sevdik, böyle yaşatmaya çalışıyoruz."

"Yahaya bizim manevi evladımız oldu artık"

Otel işletmecisi Hatice Kaptan, Abdulai ile Türkiye'ye geldiği yıl tanıştıklarını belirterek, şöyle konuştu: