AA & Ensonhaber

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen 5. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali, rengarenk ve zarif güvercinlerin göz kamaştırıcı performanslarıyla ziyaretçileri büyüledi. Etkinlikte, uzman hakemler tarafından incelenen güvercinler, duruş, renk, göz yapısı, gaga ve paçalar gibi çeşitli kriterlere göre puanlandı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, dereceye giren güvercinlerin sahipleri kupa ve plaketlerle ödüllendirildi. Organizasyona dair bilgi veren Kostüm Güvercin Federasyonu Başkanı Metin Yılmazer, bu yılki etkinliğin ilk kez federasyon çatısı altında gerçekleştirildiğini belirtti.

"ORTAK BİR TUTKUYU PAYLAŞMAK İÇİN BULUŞTUK"

"Daha önce dernek olarak düzenlediğimiz festivali, şimdi federasyonumuzun 58 ildeki 1300 üyesi ve yurt dışından katılımcılarla daha geniş bir platforma taşıdık" diyen Yılmazer, güvercin severlerin ortak bir tutkuyu paylaşmak için bir araya geldiğini vurguladı.

Festival kapsamında, 200'e yakın güvercinin sergilendiği masa salımı etkinliği ve 70 kafeslik pazar alanı büyük ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanından, Mersin’den Bursa’ya kadar pek çok ilden getirilen kuşlar, 18 farklı kategoride yarıştı. Tepeli, ön tepe ve çift tepe gibi kostüm kategorilerinde kıyasıya rekabet yaşanırken, bin civarında ziyaretçi etkinlik alanını doldurdu.

Etkinliğin başarısını değerlendiren Yılmazer, "Bu yılki organizasyon, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda dostluk ve bilgi paylaşımı için bir buluşma noktası oldu" ifadelerini kullandı.

"BU BİR SEVDA"

Yarışmanın büyük ödülü Yusuf Çınar’a giderken, Çınar getirdiği güvercinlerin Türkiye şampiyonu olduğunu gururla ifade etti.

Katıldığı tüm yarışmalarda başarılı dereceler elde ettiğini vurgulayan Çınar, şunları söyledi:

Bugün de kuşlarımız bizi mahcup etmedi. Kendi yetiştirdiğimiz ve ‘Panzer’ lakabını verdiğimiz kuşumuz, Türkiye Grand Şampiyonu unvanını kazandı. Ayrıca, topladığımız puanlar ve kupalarla verilen klasman ödülü de bizim oldu. Şimdiye kadar Arap kategorisinde 150’den fazla kupa kazandık. Hedefimiz, bu türü tüm Türkiye’ye tanıtmak ve sevdirmek. Güvercin yetiştirmek bizim için bir tutku, bir yaşam biçimi. Yaptığımız işin hakkını vermeye çalışıyoruz.

Yarışmaya Aksaray’dan katılan 30 yıllık güvercin yetiştiricisi Murat Yalçın ise bu yılki sonuçların beklentilerinin altında kaldığını belirtti.

Yalçın,şunları söyledi:

Bu yıl kuşlarımız diğerlerine göre biraz geride kaldı, ama bu bizim için bir motivasyon kaynağı. Gelecek yıl daha güçlü kuşlarla yarışmaya katılacağız. Yarışmaya hazırlık çalışmalarına yarından itibaren başlıyoruz. Daha iyisini üretmek için çabalayacağız. Bu bir sevda; bırakmayı defalarca denedim, ama bir süre sonra yeniden başladım. Güvercin yetiştirmek bir tutkudur, asla hastalık değildir. Ömrümüzün sonuna kadar bu sevgiden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü güvercin beslemek bir ayrıcalıktır ve güvercinle uğraşan insandan kimseye zarar gelmez.

Bilecik Bozhüyük’ten festivale katılan Mahmut Keleş de yarışmanın atmosferinden memnuniyetini dile getirdi.

Sakarya’ya hem güvercinlerini sergilemek hem de yarışmak için geldiğini belirten Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü: