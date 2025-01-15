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AA

Doğu Afrika'da bulunan Tanzanya'nın Serengeti bölgesinde yaşayan Hadzabe Kabilesi, modern dünyadan izole ve avcı-toplayıcı yaşamlarını sürdürürken; kabilenin yaşantısına tanıklık edebilenler hiç unutamayacakları bir deneyim yaşıyorlar.

Seretgeti bölgesinde yaşayan kabile, günümüzde el yapımı yay ve oklarla grup halinde avlanıyor.

Doğayla bütünlüklerini koruyan kabile, dışarıdan müdahalelere rağmen geleneklerini devam ettirip dayanışma içinde yaşamlarını sürdürüyor.

AVCI-TOPLAYICI TOPLULUK

Tanzanya'da son avcı-toplayıcı topluluklardan Hadzabe Kabilesi'nin günlük hayatına tanıklık ederek avlanma süreçlerine katılındı.

BİNLERCE YILLIK GELENEK

Kabile, dünyada kalan son avcı-toplayıcı topluluklardan biri olarak, binlerce yıllık geleneklerini sürdürüyor.

RENKLİ GİYİNİYORLAR

Kabile içerisinde 7'den 70'e farklı yaş gruplarında birçok kişi bulunuyor. Kabile üyeleri arasında özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar çok renkli ve desenli kıyafetler giyiyor.

YALIN AYAK YA DA TERLİKLE DOLAŞIYORLAR

Doğayla bütünleştiklerini gösterircesine bu kişiler, daha çok yalın ayak ya da terlikle geziyor.

AVLANDIKLARI HAYVANLARIN KÜRKLERİ KIYAFETLERİ

Özellikle avcılar, avladıkları hayvanların kürklerini de kıyafet olarak kullanıyor.

DAL VE ÇALILARDAN YUVA

Kabile, barınma ihtiyaçları için ağaç dalları ve çalılardan yuvarlak kulübe gibi küçük bir alan oluşturuyor.

YAĞMURDA MAĞARADA KALIYORLAR

Yağmurlu mevsimlerde kabile üyeleri, mağaraları da kullanıyor.

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HAYVANLARLA BİRLİKTE GÖÇ EDİYORLAR

Bulunulan bölgeden hayvanlar göç ettiğinde kabile üyeleri de onlarla birlikte göç ediyor. Sürekli yer değiştiren kabile, diğer insanlardan uzak yaşamayı tercih ediyor.

EL YAPIMI YAY VE OK

Hadzabe avcıları el yapımı yay, ok ve bıçak kullanıyor. Yay kirişleri için hayvanların tendonları kullanılırken oklar ağaçtan, okların ucu ise taştan yapılıyor.

HADZABE KABİLESİ ERKEKLERİ DOĞUŞTAN AVCI

Çoğunlukla yay ve okla doğada sessizce hareket ederek avlanan bu topluluk, doğayla sağladıkları uyumla dikkati çekiyor. Erkekler, genç yaşlarda avcılık eğitimi alıyor. Fare, kuş ve tavşan gibi hayvanları tek başlarına avlayabilen Hadzabe kabilesi erkekleri, daha büyük avlar için köpeklerle grup halinde hareket ediyor.

AVA KÖPEKLERİ EŞLİK EDİYOR

Avlanan gruplara çok sayıda köpek de eşlik ediyor. Avların bulunmasına köpekler de yardımcı oluyor. Kabilenin yaşadığı alanda bazı ağaç dallarında hayvanlara ait kafatasları bulunuyor.

Avcılar, av sırasında dayanışma halinde dikkati çekici stratejiler kullanıyor. Bu durum, kabilenin yaşam tarzının hassas dengelere dayandığını da gözler önüne seriyor.

Avlanan hayvanlarla yemek hazırlayan kabile üyeleri, avcı-toplayıcı yaşamın temel ilkelerinden paylaşımı da somut bir şekilde sergiliyor.

HADZABELER İLE İNSANLIK TARİHİNE YOLCULUK

Tanzanya'nın yerli halklarının soyundan gelen Hadzabeler ile Avrupa ülkelerinin teması 19. yüzyılın sonlarına dayansa da kabileye yapılan yerleşik hayata geçirme, tarıma yönelmelerini sağlama ve Hristiyanlığı kabul ettirme girişimleri başarılı olamadı.

Genellikle 20-30 kişilik gruplar halinde yaşayan Hadzabe halkının dilinin tamamen izole olduğu ve diğer herhangi bir dille bağlantısının olmadığı düşünülüyor.

Gruplar içerisinde hiyerarşi bulunmadığı, kabilenin yaşlı üyelere saygı duyduğu ve en başarılı avcıların fikirlerine değer verdiği biliniyor.

Avcılığın yanı sıra Hadzabeler, bal ve meyve de tüketiyor.

Hadzabe Kabilesi, modern dünyaya uzak bir yaşam sürse de bu geleneksel yaşam biçimleri insanlığın geçmişine ve doğayla derin bağına dair birçok unsuru barındırmasının yanı sıra kabile dışından kişiler için adeta "insanlık tarihine yolculuk" niteliği taşıyor.