Türk bilim insanlarından Antarktika’da buzul tırmanışı

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde görevli Türk bilim insanları, Antarktika’daki buzul bölgelerdeki hızlı erimeye dikkati çekmek ve farkındalık mesajı vermek amacıyla Shoesmith Buzulu üzerinde sembolik bir tırmanış gerçekleştirdi.

BUZULLAR KÜRESEL İKLİM İÇİN KRİTİK

Sefer, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü organizasyonunda yürütülüyor. Bilim insanları, 10 yıldır Horseshoe Adası’ndaki Shoesmith Buzulu’nda meydana gelen kırılmaları ve erimeyi izliyor.

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, buzulların yalnızca bölgesel değil, küresel iklim dengesi üzerinde de etkili olduğunu belirterek şunları söyledi:

Antarktika’da son dönemlerde buzullarda çok yoğun erime kaydediliyor. Son 10 yıl içerisinde yılda ortalama 10 metre boyunda buzulun her yıl denize döküldüğü tespit edildi.

SEMBOLİK TIRMANIŞLA FARKINDALIK MESAJI

Başar, bu tırmanışla küresel ısınma ve buzulların erimesi konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade etti:

Shoesmith Buzulu üzerinde bir tırmanış yaptık ve bu tırmanışla bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Çünkü buzulların erimesi hayatın dengesini tamamen bozacağının gerçek bir kanıtı.

Bilim insanları, karbon ayak izinin azaltılması ve sıfır atık uygulamalarının önemine de dikkat çekerek, bu tür sembolik etkinliklerle çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

KÜRESEL ISINMAYA KARŞI BİLİMSEL GÖSTERGE

Türk araştırmacılar, buzulların hızla erimesini gözlemleyerek ortaya çıkan dramatik tabloyu kaydettiklerini ve bu süreçte sürdürülebilirlik ve çevre koruma çalışmalarının önemine vurgu yaptıklarını belirtiyor.

Bu sefer, Antarktika’daki bilimsel çalışmaların yanı sıra küresel ısınma, buzul erimesi ve karbon ayak izinin azaltılması konularında da sembolik bir mesaj niteliği taşıyor.