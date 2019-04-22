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Yeni iPhone serisi daha güçlü kameralar ile gelecek

Yeni gelen bilgilere göre Apple'ın eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni iPhone serisinde, daha gelişmiş kameralar bulunacak.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 10:43..
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Samsung ve Huawei'nin ardından gözler şimdi Apple'a çevrildi. Şirket, merakla beklenen yeni iPhone serisini eylül ayında tanıtmaya hazırlanırken, telefonlarla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, elde ettiği en son araştırma raporlarını yayınladı. Raporlara göre, yeni iPhone serisindeki en önemli değişikliklerden biri kameralarda olacak.

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DAHA GELİŞMİŞ KAMERALAR KULLANILACAK

Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın tanıtmaya hazırlandığı üç yeni iPhone modelinin hepsinde, iPhone XR modelindeki 7 MP ön kameranın yerine 12 MP ön kameralar kullanılacak. Kuo'nun raporlarına göre iPhone XS ve iPhone XS Max'ın yeni modelleri sırasıyla 5.8 inç ve 6.5 inç OLED ekranlarla satışa sunulacak.

Bu telefonlarda arkaya monte edilmiş üçlü kamera sistemi, 12 megapiksel telefoto lens, 12 megapiksel geniş açı lens ve Sony'nin 12 megapiksel süper geniş açı lensinden oluşacak.

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Apple'ın, üçlü arka kamera kullanacağı haberleri geçtiğimiz haftalarda sızdırılmış ve kullanıcılar tarafından pek olumlu karşılanmamıştı. Şirket, bu durumu göz önünde bulundurarak yeni iPhone serisini seri üretime sokmadan önce tasarımı değiştirebilir.

Analist Kuo ayrıca, Apple'ın yeni iPhone modellerindeki ön kamerayı daha az belirgin hale getirebilmek için siyah mercek kaplaması kullanacağını da belirtti.

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