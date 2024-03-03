CHP-DEM Parti ittifakı Esenyurt'ta sokağa yansıdı... PKK'lı provokatörler cesaretlendi CHP'nin Kandil'in belirlediği isimleri listesine aldığı, 'kürdistan kurulmalı' diyen isimleri aday gösterdiği Esenyurt'ta PKK'lı provokatörler ittifaktan aldıkları cesaretle ilçeyi 'Kürt bölgesi' ilan etti.

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ensonhaber.com

Siyaset gündeminin 1 numaralı maddesi CHP-DEM Parti ittifakı...

PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile anlaşan CHP, başta İstanbul ilçeleri olmak üzere birçok noktada aday çıkartmadı.

İlçelerde ise DEM'in aday çıkartmamasına karşılık meclis üye listelerini PKK sempatizanlarına açtı.

Bu süreçte en ön plana çıkan yer ise İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu.

Esenyurt'ta CHP, DEM'den onay alamayan adayını değiştirdi.

CHP'nin 'kürdistan kurulmalı' diyen adayı

CHP, daha önce ismi açıklanan Ali Gökmen yerine söylemeleri ile dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Özer'i Esenyurt'ta aday gösterdi.

Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Özer, "Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtler’in devlet kurma hakkı vardır." açıklamaları ile gündeme gelmişti.

Özer'in, ayrıca bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını da yaptığı ortaya çıktı.

CHP Esenyurt listesi PKK yandaşlarına açıldı

Bunun yanında birçok İstanbul ilçesinde olduğu gibi Esenyurt'ta CHP meclis listelerinde de DEM Partililere geniş yer verildi.

CHP Esenyurt listesinde DEM Partili Osman Yalçın, Yıldız Serinyel, Orhan Yeler, Memet Tel, Elvan Uçar Kondu, Menduh Kaplan, Murat Turğut, Güven Yılmaz ve Kenan Özyolcu isimleri kendilerine yer buldu.

CHP ile DEM Parti arasındaki bu iş birliği sokağa da yansıdı.

Cesaret alan provokatörler Esenyurt'u 'kürt bölgesi' ilan etti

Haftalardır süren diyaloğun ardından, bebek katili Abdullah Öcalan'a selam yollayan, 'kürdistan kurulmalı' diyen Kandil'in seçtiği isimler CHP vitrinine çıkınca PKK yandaşları da cesaret buldu.

Esenyurt'ta ortaya çıkan provokatörler ilçeyi "Kürt bölgesi" ilan etmeye başladı.