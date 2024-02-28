Ekrem İmamoğlu, kendisine 'metro fatihi' dedi Yerel seçim mitinginde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vaatlerini anlatırken kendisinden 'metro fatihi' diye bahsetti.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart yaklaşırken, siyasi parti adaylarının alanlarda ve medyada demeçleri sürüyor.

Vaatlerini ve projelerini seçmenlere anlatan adaylar, bazen hızlarını alamayıp kendilerini gülünç duruma da düşürebiliyorlar.

5 yıldır görevde olduğu halde bir metro hattı inşaatını kapatan, devam eden diğer projeleri de sadece devam ettirmekle yetinen, ulaşım sorununa halen çözüm bulamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinden "metro fatihi" diye bahseder oldu.

"Metro fatihi Ekrem imamoğlu yapacak"

CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu ile birlikte Yenidoğan Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde düzenlenen mitinge katılan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada hükümet tarafından finanse edilen metro inşaatlarını sahiplendi, daha da ileri giderek şu sözleri sarf etti: