Ekrem İmamoğlu: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak

İHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından, Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konusundaki taleplerini dinledik. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.

"KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, belediyelerin SGK borçlarının ödenmesine ilişkin çeşitli öneriler sunduklarını belirtti.

Orta vadeli borçlanma planları ve ödeme süreci hakkında görüşmelerde bulunduklarını ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

Bakanımız, Bakan Yardımcısı ve SGK yetkilileri ile birlikte ciddi bir heyetle karşılandık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Haftaya pazartesi günü, belediyeler ve uzmanlardan oluşacak bir heyetle bu sürecin nasıl sağlanabileceğini görüşeceğiz.

"GENİŞ KAPSAMLI BİR İYİ NİYET MASASI KURULDU"

İmamoğlu, önerilerinin içeriği hakkında da bilgi verdi. Borçların hızla ödenmesinin mümkün olmadığını, ancak hem geçmiş hem de önümüzdeki dönemdeki borçlarla ilgili makul çözümler arandığını dile getirdi. Belediyelere ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçildiğini belirten İmamoğlu, uzun vadeli adımlar ve çözüm önerilerinin müzakere edileceğini ifade etti.

İmamoğlu, farklı ödeme yöntemlerinin belediyelerin imkanlarına göre uyarlanabileceğini de belirterek, şu ifadelere yer verdi:

En küçük beldelerden büyükşehirlere kadar farklı çözümler geliştirebiliriz. Bu süreçte geniş kapsamlı bir iyi niyet masası kuruldu, bu yüzden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na Türkiye Belediyeler Birliği adına teşekkür ediyorum.

Son olarak, İmamoğlu tüm belediyeler adına konuştuklarını vurgulayarak, "Muhalefet belediyeleri adına değil, tüm belediyeler adına çözüm üretmek için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Çalışmaların önümüzdeki hafta sonuçlanması beklendiğini belirtti.