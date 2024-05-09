Aksaray’da işçi servis minibüsüyle otomobil çarpıştı Tekstil fabrikasına işçileri taşıyan Akın Çalışkan yönetimindeki işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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DHA

Aksaray'da korkunç bir kaza meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi 5524 Sokak'ta tekstil fabrikasına işçileri taşıyan Akın Çalışkan yönetimindeki minibüs, kavşakta Hakan Aytop'un kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüsteki işçiler Lale Öğüt, Havva Uysal, Şura Arslan, Sevilay Koyak, Zeki Aytop, Sibel Yılmaz ve Zeliha Oruç yaralandı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)