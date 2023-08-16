Aksaray'daki geri dönüşüm tesisinde yangın! Sıkıştırılmış balyaların yanmasıyla başlayan yangın kısa sürede tesisi alev topuna döndürdü. Yangınla mücadele sürerken, havanın sıcaklığı ile 3 itfaiye eri fenalık geçirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Aksaray'da yangın paniği yaşandı.

Yangın, Aksaray-Adana Karayolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı.

Tesise getirilen ve sıkıştırılarak balya haline getirilen geri dönüşüm malzemeleri bilinmeyen bir nedenden tutuştu.

Alevler giderek büyüdü

Balyalar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede adeta alev topuna döndü.

Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Ekipler mücadele verdi

Kısa sürede olay yerine intikal eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 4 koldan yangına müdahale ederken, AFAD ekipleri de itfaiye ekiplerine destek verdi.

Polis ve jandarma ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı yangında UMKE ve sağlık ekipleri de hazır bekledi.

İtfaiye erleri rahatsızlandı

Hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Aksaray’da, hem hava sıcaklığı hem de yangının sıcaklığıyla 3 itfaiye eri fenalık geçirdi.

Olay yerinde bulunan 112 Acil Yardım ekipleri tarafından müdahale edilen itfaiye erleri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.