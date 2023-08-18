Balıkesir Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen kurtarıldı Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 18 düzensiz göçmen, Türk kara sularına itildi. Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan göçmenlere insani yardımlarda bulunuldu.

İHA

Avrupa’ya gitmek için Türkiye’deki geçiş güzergahını kullanmaya çalışan göçmenlerin hayali yine suya düştü…

Sabah saatlerinde Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında bir grup göçmenin deniz üzerinde hareket halinde olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik, hemen harekete geçti.

Sahil Güvenlik, gemi gönderdi

Bölgeye TCSG-907 18 isimli gemi gönderildi.

Göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botu durduran ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itildiğini tespit etti.

18 düzensiz göçmen kurtarıldı

18 düzensiz göçmen, Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı’na getirildi.

Burada oldukça bitkin görülen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenler hakkında başlatılan yasal işlemler sürüyor.