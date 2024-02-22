Balıkesir'de düzensiz göçmen organizasyonu: 173 kaçak yakalandı, 2 araç ele geçirildi

Düzensiz göç ile mücadele kararlılıkla sürüyor.
Ekipler, ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışan göçmenlere ve ülkeye giriş yapmalarına olanak sağlayan göçmen kaçakçılarına fırsat vermiyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor.
7 farklı göçmen grubu tespit edildi
Son olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde; 7 farklı göçmen grubu yakaladı.
2 organizatör 173 kaçak göçmen yakalandı
Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 2 organizatör, 172 Afganistan, bir Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen ve göçmenleri taşımakta kullanılan 2 araç ele geçirildi.
1 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Yakalanan 2 organizatörden biri tutuklanırken, diğeri hakkında adli işlemler devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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