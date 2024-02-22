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Balıkesir'de düzensiz göçmen organizasyonu: 173 kaçak yakalandı, 2 araç ele geçirildi

Balıkesir'de düzensiz göçmen organizasyonu: 173 kaçak yakalandı, 2 araç ele geçirildi Düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 173 kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılarından biri tutuklanırken diğer şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.