Bartın'da eşini öldüren katile ağırlaştırılmış müebbet verildi Bartın'da tehdit ettiği eşini cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra öldüren sanık gün yüzü göremeyecek.

DHA

Bartın'ın merkez Hendekyanı Caddesi'nde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki eşi Arzu Ar'ı tehdit ettiği için ceza alıp, 8 ay cezaevinde kalan 49 yaşındaki Metin Ar, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

Kızının yanında öldürdü

Tahliye olduktan 2 gün sonra Metin Ar, boşanmak isteyen eşi Arzu Ar'ı kızının gözü önünde 10 bıçak darbesiyle öldürdü.

Gözaltına alınıp, tutuklanan Metin Ar hakkında 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Metin Ar, Arzu Ar'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

İndirim uygulanmadı

Mahkeme heyeti, Metin Ar'ı 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı; cezada da herhangi bir indirim uygulanmadı.