Cumhurbaşkanı’na küfreden Fenerbahçeli taraftarlar hakim karşısına çıktı Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küfrettikleri belirlenen 4 şüpheli hakim karşısına çıktı. Sanıklar suçlamaları reddederken, mahkemeye katılan tanık, “Küfürleri yoldan geçenler etti” dedi.

İHA

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Ümraniyespor, 8 Ağustos 2022 tarihinde karşı karşıya geldi.

Maç öncesinde de Kadıköy’deki meyhaneler tıklım tıklım doldu.

Burada alkol alan bir grup taraftar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koro halinde küfretti.

Küfürlere alkışlı destek

“S.... ol git Recep Tayyip” şeklindeki küfürlü tezahüratlara, içki masalarından alkışla destek verildi.

Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretler, sosyal medyada büyük tepkiye neden olunca görüntülerden tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlattı.

‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen sanıklar hakim karşısına çıktı.

Sanıklar, savunma yaptı

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Tolga I., Özcan U., Berkan O. ve İsa C. katılırken, yurt dışında olduğu için mazeret bildiren Serhat Ç. katılmadı.

Sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunma yapan sanıklardan Tolga I., şunları söyledi:

"Başkalarının söylediğini de duymadım"

Olay günü her zaman gittiğimiz mekana, maç öncesi yemek yemek için gittik. Kalabalık vardı. Bir miktar da alkol aldım. Çocuklarım Fenerbahçelidir. Ortamda Fenerbahçe lehine güzel tezahüratlar yapılıyordu. Ben de telefonumla çocuklarımı görüntülü aradım ve tezahüratları gösterdim. Kesinlikle Cumhurbaşkanı’na karşı iddia edilen şekilde sinkaflı sözler söylemedim. Başkalarının söylediğini de duymadım ancak sonradan tezahüratların başka bir yöne geçtiğini öğrendim. Beraatimi isterim.

"Suçlamayı kabul etmiyorum"

Sanık Özcan U. ise savunmasında, “Maç öncesi arkadaşlarla toplanmıştık. Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiğini bile duymadım. Ertesi gün videoyu izlediğimde fark ettim. Görüntülerde görüldüğü gibi arkadaki masaya eşlik ediyorum onlar maç ile ilgili tezahürat yapıyordu. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum.” dedi.

"Cumhurbaşkanı’na karşı sinkaflı konuşulduğunu fark etmemiştim"

Berkan O. da, “Dava konusu videoyu ben çektim. Hikaye olarak sosyal medyamdan paylaştım. Amacım ortamı göstermekti. Cumhurbaşkanı’na karşı sinkaflı konuşulduğunu fark etmemiştim. Videoyu yayınladıktan sonra çevremden uyaranlar oldu. Videoyu hemen kaldırdım ve özür postu yayınladım. Kesinlikle sinkaflı bir söz söylemedim. Söylenen sözlere de eşlik etmedim. Suçsuzum. Beraatimi isterim.” şeklinde konuştu.

"Polis memuruydum, amirime bilgi veremedim"

Sanık İsa C. ise savunmasında, şöyle konuştu:

12 yıldır polis memuruydum. Tayinim çıktığı için veda yemeği maksatlı dava konusu mekana gitmiştik. Maç günü olduğu için üzerimde forma vardı. Cumhurbaşkanı’na karşı hakaret içeren bir söz kullanmadım. Dışarıdan bir grubun bu tezahürat sonuna Cumhurbaşkanı’nın ismini zikrederek sinkaflı sözler kullandıklarını fark ettiğimde elimi indirdim. Telefonuma yöneldim ancak şarjım yoktu bu nedenle amirime bilgi veremedim. Sonrasında arayıp bilgi verdim. Kesinlikle isnad suçu işlemedim. Beraatimi isterim.

"Yoldan geçenler küfretti"

Tanık olarak dinlenen Özgür T., “Dava olan mekanın bar kısmında çalışıyordum. Sanıklar Tolga, Özcan ve İsa’yı önceden tanıyorum. Ortamda normal maç ve takımlar için tezahürat yapılıyordu. Ancak kısa bir sürede olsa bir ara Cumhurbaşkanı’na yönelik sinkaflı sözler söylendi. Bunu yapanlar yoldan geçen bir kalabalıktı. Bahsettiğim sanıklar, bu sözlere iştirak etmediler. Durumu bildiğim için gönüllü gelip tanıklık yaptım.” dedi.

Ertelendi

Mahkeme hakimi, sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme, Serhat Ç.’nin mazeretini kabul ederek hazır edilmesine ve savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, 5 şüphelinin ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.