Reşit olmadan evlenmesi nedeniyle 4 yıldır kaçak hayat süren şahıs, ekipler tarafından yakalandı. 21 yıl hapis cezası alan adamın eşi ve ailesi gözyaşları içinde kaldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karakova Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Seda Akkuş, 2008 yılında henüz 14 yaşındayken aşık olduğu 35 yaşındaki Bahtiyar Akkuş’a kaçarak dini nikah ile birlikte yaşamaya başladı.

Kızının küçük yaşta evlenmesini uygun bulmayan anne Zeynep Özdemir, suç duyurusunda bulundu.

Seda ve Bahtiyar Akkuş çiftinin imam nikahlı evliliklerinden çocukları olması üzerine anne şikayetini geri çekti.

Damat 3 yıl ceza yedi

Anne Zeynep Özdemirin suç duyurusunu geri çekmesine rağmen açılan kamu davasında tutuklanan Bahtiyar Akkuş, 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Denizli'de 14 yaşında evlendiği eşine 21 yıl hapis cezası verildi ViDEO







21 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Seda Akkuş, yaşını doldurduktan sonra resmi nikah kıyan Bahtiyar Akkuş, 2014 yılında sonuçlanan davada "çocuğa cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ailenin verilen cezalara karşı yaptığı itirazı değerlendiren Yargıtay; dört çocuğu olan Bahtiyar Akkuş’un cezasını kesinleştirdi.





Kaçak yaşamaya başladı

Mahkeme tarafından verilen kararın onaylanmasının ardından kaçak bir yaşam sürmeye başlayan Bahtiyar Akkuş, haftalarca çocuklarını göremedi ve uğramadığı evinin geçimini hurdacılık yaparak sağlamaya çalıştı.

"Severek evlendik, bırakın gideyim"

4 yıldır aranan Akkuş’un yakalanması için çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, hurda almak için Karakova Mahallesi’ndeki bir yakınının evine gelen Akkuş’u yakalayarak gözaltına aldı. Yakalandığında "Severek evlendik, bırakın gideyim." diyen Akkuş, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

"Hem eşim hem ben hem de çocuklarım ağlıyorduk"

Eşinin çocuklarına bakabilmek için kaçmak ve hurdacılık yaparak para kazanmak zorunda kaldığını söyleyen Akkuş, "Bugün eşimle birlikte hurda almaya çıktık. Biz hurdacılığın yanında deterjan gibi ürünler de satarak evimizi geçindiriyoruz. İyi kötü ekmeğimizi kazanıyorduk. Bir anda jandarma karşımıza çıktı. Bahtiyar'ın koluna girip yakaladılar. Jandarma eşimi götürmeye çalışırken hem eşim hem ben hem de çocuklarım ağlıyorduk. Jandarma birdenbire gelince biz şok olduk." dedi.





"Bir gün bile huzurlu günümüz geçmedi"

Evliliği boyunca zor günler geçiren ve eşi yakalanınca gözyaşlarına hakim olamayan Akkuş, kendisi gibi birçok mağdur olduğunu belirtti ve "Eşim ne yaptı, 13 yıllık evliyiz biz. Şu anda resmi nikahımız var ve 4 tane çocuğumuz bulunuyor. 4 senedir eşim kaçıyordu. Bazen yanımıza uğramıyordu. Korka korka yemek yiyordu ve duşunu bile alamıyordu. Hiç eşimle birlikte evimizde rahat oturamıyorduk ve huzursuzduk. Ben devletimizden eşimin serbest bırakılmasını istiyorum. Bizim gibi erken yaşta kim evlenmişse serbest kalsın. Ben onu istiyorum. Ben eşimi hala seviyorum. Onun geri gelmesini istiyorum. Zaten severek evlendim. O beni kaçırmadı, ben ona bilerek ve isteyerek vardım. Yeni evlenmedik, 13 yıl önce evlendik ve resmi nikahımız oldu. 4 senedir perişan olduk. Artık eşimi çıkarsınlar. Bizden ne istiyorlar. Ne güzel devletimiz bize ev verdi. Evimizde oturmak bile nasip olmadı. Bir gün bile huzurlu günümüz geçmedi. Yaşadığımız bu sıkıntıların bir an önce son bulması için devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum." şeklinde konuştu.

"Oğlumun cezası için af çıkarsınlar"

İHA'nın haberine göre; oğlunun hapse atılması üzerine yatağa düşen anne Nilüfer Akkuş, "Oğlumu göremediğim için hasta oldum. Oğlumun cezası için af çıkarsınlar. Oğlum gelsin, çocukların başında dursun.” diye konuştu.



