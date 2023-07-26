Diyarbakır'da 9 yaşındaki Ali serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

DHA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Dicle Mahallesi’nde bulunan Dicle Nehri’nde ilçede oturan Ali Osman Atmaca, serinlemek için suya girdi.
Atmaca'dan bir süre sonra haber alamayan yakınlarının ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
50 metre uzaklıkta bulundu
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Atmaca'yı suya girdiği yere 50 metre uzaklıkta buldu.
Sudan çıkarılan Atmaca, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Atmaca, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Cenaze otopsi için morga götürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Çok sayıda mahallelinin toplandığı alanda polis güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.