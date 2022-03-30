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    Esenyurt'ta 6 polis memuru tutuklandı

    Suriye uyruklu iki kişinin aracına sahte para ve uyuşturucu koydukları belirlenen 6 polis memuru tutuklandı. Polislerin kayıtlara eksik para geçirdiği öğrenildi.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 17:46
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    Esenyurt'ta 6 polis memuru tutuklandı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre rutin kontroller sırasında polis ekipleri, içinde Suriye uyruklu Hamud ve Salman isimli iki kişinin bulunduğu bir aracı durdurarak aradı.

    Arama sırasında araçtaki bir şahsın üzerinden yaklaşık 9 bin dolar ve 34 bin lira para çıktı.

    SURİYELİLER SAVCILIĞA BAŞVURDU

    Daha sonra yabancı uyruklu iki şahıs, araçta sahte para ve uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Suriye uyruklu şahıslar bu durumu kabul etmeyerek, avukatları aracığıyla savcılığa başvurdu.

    Şikayet üzerine savcılık, polis merkezinden bilgi istedi.

    SAHTE PARA VE UYUŞTURUCUYU POLİSLER KOYDU

    İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla olayı incelemek için özel bir ekip kuruldu.

    Detaylı ve titiz incelemenin ardından tutulan kayıtların sahte olduğu, ele geçirilen paranın ise eksik olduğunu tespit edildi.

    Araçta sahte para ve uyuşturucu olmadığı, sahte para ve bir miktar uyuşturucu araca polislerin koyduğu belirlendi.

    6 POLİS TUTUKLANDI

    Polislerin 9 bin dolar ve 34 bin lira yerine, 3 bin dolar ve 14 bin 770 lirayı kayıtlara geçirdikleri öğrenildi.

    6 polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

    Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Burhan A., İlhami Y., Ekrem Y., Emrah A., Mehmet Salih G., Mehmet S. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


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