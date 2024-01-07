İstanbul neredeyse her güne İETT kazası ile başlıyor...
Son zamanlarda İETT otobüslerinde yaşanan kazalara bugün bir yenisi daha eklendi.
D-100 kara yolu Edirne istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkiinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.
Sürücü araçta sıkıştı
Kaza nedeniyle otobüsün şoförü araçta sıkışırken, bazı yolcular da yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince otobüs şoförünün sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor.
Yolda uzun araç kuyrukları oluştu
Kazada yaralanan bazı yolcular ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle polis tarafından trafiğe kapatılan yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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