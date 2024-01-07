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Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarptı! Sürücü sıkıştı... Yaralılar var

Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarptı! Sürücü sıkıştı... Yaralılar var Esenyurt'ta yön levhası direğine çarpan İETT otobüsünün sürücüsü ile araçtaki bazı yolcular yaralanırken, otobüsün çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya döndüğü görüldü.