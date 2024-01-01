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Esenyurt'ta komşular arasında yer kavgası! Birbirlerine girdiler

Esenyurt'ta komşular arasında yer kavgası! Birbirlerine girdiler Komşuların araç ile yol verme kavgasında ortalık karışırken, tarafların sopalı, bıçaklı kavgası sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.