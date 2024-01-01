İstanbul Esenyurt'ta gece saatleri hareketli geçti.
Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde komşu olan iki taraf arasında araç ile yol verme tartışması çıktı.
Çıkan tartışma giderek büyürken; sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Sokakta ortalık bir anda karışırken kadınlı erkekli iki grup birbirine girdi.
Polis kalabalığa müdahele etti
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kavgada yaralanan kişilere ekiplerce ilk müdahale yapıldı.
Kavgaya karışan şüpheliler, polis ekiplerince karakola götürüldü. Şahısların yakınları ise sokakta bir süre bekleyerek karşı tarafa tepki gösterirken polis ekipleri gergin kalabalığı uyararak dağıttı.
Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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