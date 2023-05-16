DHA
Seçim atmosferini en derinden yaşayan Türkiye'de kavga gürültü yine bitmedi...
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Adile Naşit Bulvarı'nda karşı karşıya gelen iki sürücü, tartışmaya başladı.
Sebebi bile bilinmeyen o tartışma, saat 15.30 sıralarında kavgaya dönüştü.
Kürekli kavga
Tam bu sırada bir başka sürücü de cep telefonu kamerasını aldı, kayda başladı.
Görüntülerde, elinde sopa ve kürek bulunan iki kişinin minibüsün camlarını kırdığı görüldü.
Başkaları araya girdi
Kavga vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.