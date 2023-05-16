Esenyurt'ta kürekli kavga kamerada Trafikte başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Ellerinde sopa ve kürek bulunan iki kişi, bir minibüsün camlarını kırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

DHA Seçim atmosferini en derinden yaşayan Türkiye'de kavga gürültü yine bitmedi... İstanbul’un Esenyurt ilçesi Adile Naşit Bulvarı'nda karşı karşıya gelen iki sürücü, tartışmaya başladı. Sebebi bile bilinmeyen o tartışma, saat 15.30 sıralarında kavgaya dönüştü. Kürekli kavga Tam bu sırada bir başka sürücü de cep telefonu kamerasını aldı, kayda başladı. Görüntülerde, elinde sopa ve kürek bulunan iki kişinin minibüsün camlarını kırdığı görüldü. Başkaları araya girdi Kavga vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.