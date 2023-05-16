DHA

Seçim atmosferini en derinden yaşayan Türkiye'de gürültü yine bitmedi...

İstanbul’un ilçesi Adile Naşit Bulvarı'nda karşı karşıya gelen iki sürücü, tartışmaya başladı.

Sebebi bile bilinmeyen o tartışma, saat 15.30 sıralarında kavgaya dönüştü.

Kürekli kavga

Tam bu sırada bir başka sürücü de cep telefonu kamerasını aldı, kayda başladı.

Görüntülerde, elinde sopa ve kürek bulunan iki kişinin minibüsün camlarını kırdığı görüldü.

Başkaları araya girdi

Kavga vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.