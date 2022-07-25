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    İspanya’da çıkan orman yangınları söndürülemiyor

    Kanarya Adaları'nda günlerdir devam eden orman yangınlarında alevlerin, 60 metre yüksekliğe ulaştığı açıklandı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken 4 bin 500 hektar alan kül oldu.
    • 25.07.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:55
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    İspanya’da çıkan orman yangınları söndürülemiyor

    Avrupa, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

    İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Adası'nın kuzeyinde geçtiğimiz perşembe günü çıkan orman yangınları, henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

    Yetkililer, bugün alevlerin 60 metre yüksekliğe ulaştığını ve yangının 2 bin 426 hektarlık ormanlık alana yayıldığını belirtti.

    Vatandaşlar tahliye ediliyor

    Kanarya Adaları Başkanı Angel Victor Torres yaptığı açıklamada, "Yangını tamamen kontrol altına almak için hızlıca müdahale etmeliyiz." dedi.

    Ayrıca İspanya’dan Kastilya ve Leon Özerk Bölgesinde de yangınların devam ettiği açıklandı.

    Kastilya ve Leon Özerk Bölgesine bağlı Burgos şehrinde çıkan yangın nedeniyle bölge sakinlerinin tahliye edilmeye başlanıldığı öğrenildi.

    İspanya’da çıkan orman yangınları söndürülemiyor #1

    4 bin 500 hektar kül oldu

    Kastilya ve Leon Özerk Bölgesinde yer alan Avila şehrinde ise yangın nedeniyle 4 bin 500 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü ifade edildi.

    İspanya’da çıkan orman yangınları söndürülemiyor VİDEO


    Çalışmalar devam ediyor

    İHA'nın haberine göre; şehirdeki yangının yayılmaması için itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

    İspanya’da çıkan orman yangınları söndürülemiyor #2

    İspanya’da çıkan orman yangınları söndürülemiyor #3

    İspanya’da çıkan orman yangınları söndürülemiyor #4


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