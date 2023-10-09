İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki motosiklet alev aldı İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Motosikletin alev topuna dönmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan motosikletin benzin deposunda yangın çıktı, sürücü canını son anda kurtardı.

Esnafın sürücüye verdiği yangın tüpüyle motosiklet kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölü ve yaralı olmazken motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Motosikletin alev alması ve yangın tüpüyle söndürülme anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde rampadan yanarak inen motosiklet görülürken sürücünün kendini motosikletten atması ve yangın tüpüyle müdahale ettiği anlar görülüyor.

"Hayalet sürücü gibi geliyordu"

Esnaf Erkan Kara, "Motosiklet rampadan yanarak gelmeye başladı. Arkadaşım delikanlıya, 'Yanıyorsun insene' dedi. İçeri girdim, 'Yangın tüpünü alayım' dedim. Pimini çekiyorum kopmuyor, çıkmıyor. Sonra çıkarttık pimi bastık gazı, söndürdük. Yaralı yok ama delikanlı yukarıdan böyle hayalet sürücü gibi geliyor. Yana yana geliyor. Farkında değil. Bu noktada işte, 'İn artık yanıyorsun' dedik. Olay bu, motosiklet kullanılamaz halde. Gövdesi komple yanık hatta buradan giderken tekrar araçlar kaymasın diye süpürdük, öyle gönderdik delikanlıyı" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)