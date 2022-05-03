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    İstanbul'da 4 çocuk, araçta canlı yayın yaparken fırına girdi

    16-17 yaşlarındaki 4 kişilik grup, mahalle arasında araç kullanırken camdan sarkarak canlı yayın açtı. Bu sırada kontrolü kaybedilen araç önce otomobile vurup fırına daldı. O anlar kamerada.
    • 03.05.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 14:20
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    İstanbul'da 4 çocuk, araçta canlı yayın yaparken fırına girdi

    Gaziosmanpaşa'nın Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde ehliyetsiz şoför ve 3 kişi, otomobille gezintiye çıktı.

    18 yaşından küçük olan 4 kişiden, arka koltukta bulunan 2 kişi camdan dışarı sarkarak yolculuk yaptı.

    Önce otomobile vurdu sonra fırına girdi

    Bu esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki bir araca çarptı daha sonra da fırına girdi.

    DHA'nın aktarımına göre, otomobildeki 4 kişi, fırındakilerin şaşkın bakışları arasında sanki hiç bir şey olmamış gibi otomobilin camlarından çıkarak kaçtı.

    Fırındaki 2 kişi yaralandı

    Kazada, fırında bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Fırında ise hasar oluştu.

    İstanbul'da 4 çocuk, araçta canlı yayın yaparken fırına girdi ViDEO

    Olay anında canlı yayındaydılar

    Bu arada, sosyal medyadan canlı yayında olan otomobildekiler, kaza anını görüntülemiş oldu. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

    "Otomobil içeri girdikten sonra arka camdan çıkıp kaçtılar"

    Fırın sahibi Mustafa Tokgöz, "Biz ramazan pidesiyle uğraşırken, bir otomobil önce sokaktaki bir otomobile vuruyor. Ondan sonra da dükkanın içine kadar girdi. İki tane yaralımız var. Allah'tan başka bir şey olmadı. Hepsi de genç çocuklar. Allah'tan dükkan yoğun değildi, yoğun olsaydı birkaç cenaze olabilirdi. Yaralıların çok ciddi bir şeyi yok, biri evde istirahatte bacağında şişme varmış diğeri ise şu an iyi durumu. Otomobil içeri girdikten sonra arka camından çıkıp kaçtılar. 4 kişilerdi, hepsi de 16-17 yaşları civarında çocuklardı" dedi.

    İstanbul da 4 çocuk, araçta canlı yayın yaparken fırına girdi #1

    İstanbul da 4 çocuk, araçta canlı yayın yaparken fırına girdi #2

    İstanbul da 4 çocuk, araçta canlı yayın yaparken fırına girdi #3

    İstanbul da 4 çocuk, araçta canlı yayın yaparken fırına girdi #4

    İstanbul da 4 çocuk, araçta canlı yayın yaparken fırına girdi #5

    İstanbul da 4 çocuk, araçta canlı yayın yaparken fırına girdi #6

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    İstanbul da 4 çocuk, araçta canlı yayın yaparken fırına girdi #9

    İstanbul da 4 çocuk, araçta canlı yayın yaparken fırına girdi #10


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