İstanbul'da itfaiye ekibi hatalı park yüzünden ihbara gidemedi Kötü koku geldiği ihbarı üzerine olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekibi, dar sokakta köşeye park edilen otomobil nedeniyle zor anlar yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hatalı park krizi yaşandı.

İtfaiye ekipleri, metruk binadan kötü kokular geldiği ihbarı üzerine saat 08.00 sıralarında olay yerine gitmek üzere yola çıktı.

Ancak olay yerinin yakınındaki bir sokaktan geçmeye çalışan itfaiye aracı, hatalı park yapılan otomobil nedeniyle zor anlar yaşadı.

İtfaiye aracı ihbara gidemedi

Sokağın ağzında sıkışan itfaiyeciler, aracın sahibine ulaşmaya çalıştı. Ancak yine olmadı. Araç sahibine ulaşılamayınca merkezden, olaya başka itfaiyecilerin gönderilmesi istendi.

Olaya başka bir ekip gönderilirken, bu sırada itfaiye aracının arkasında kuyruk oluştu.

Kuyruktaki araçlar harekete geçti

Aracın sahibine ulaşılamayınca, itfaiyeciler ve diğer sürücüler geri geri giderek çözüm buldu. Araçlar dar sokaktan geriye doğru giderek çıktı.

O anlar ise kameraya yansıdı.

"Yangın çıksa bina kül olur"

Hatalı park yapan sürücüye kızan bir vatandaş, "Sokağımız çok dar, sorumsuz insanlar böyle köşeye bırakıyor. Yangın çıksa bina kül olur. Köşede tinercilerin yaşadığı bir bina var, oraya bakacaklar galiba." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)