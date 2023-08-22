İstanbul'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Ticari taksiyle çarpışan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi şoförü ise gözaltına alındı.

İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı’nda dikkatsiz sürücü dehşet saçtı.

25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Onur Kadıoğlu ile ticari taksi sürücüsü henüz bilinmeyen bir neden dolayı seyir halindeyken çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen Onur Kadıoğlu ağır yaralandı.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Kadıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taksi şoförü gözaltına alındı

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, taksi şoförünü gözaltına altı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.