İHA
Kadına şiddetin adresi bu kez İstanbul oldu...
Pendik ilçesinde geçtiğimiz günlerde kız çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, bir erkek şahıs ile henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşadı.
Yere düşürdüğü kadını tekme tokat dövdü
Kadının omzundan ittirmesi üzerine öfkelenen adam, kadına yumruk attı, ardından saçından tutup yere düşürdü.
Vatandaşlar zor ayırdı
Yere düşen kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darbeden şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu.
Çevredekilerin araya girmesiyle kadın, saldırgan şahsın elinden kurtuldu.
O anlar kamerada
Kadının sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp edildiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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