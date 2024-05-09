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İstanbul'da tartıştığı kadını tekme tokat dövdü: Yardıma vatandaşlar koştu

İstanbul'da tartıştığı kadını tekme tokat dövdü: Yardıma vatandaşlar koştu Henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşadığı adam tarafından çocuğunun gözü önünde tekme ve yumruklarla darbedilen kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.