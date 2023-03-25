Karaköy'de denize düşen kişiyi tekne kaptanı kurtardı Denize düşüp yaklaşık 20 dakika çırpınan kişi gezi teknesinin kaptanı ve arkadaşları tarafından son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

DHA

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Karaköy semtindeki Galata Köprüsü'nden saat 20:00 sıralarında denize düşen kişi dalgaya kapılıp açığa doğru sürüklendi.

Vatandaşlar çaresizce denize düşen kişiyi izlerken, bir restoranda iftar yapan gezi teknesi kaptanı Hasan Mutlu, bir kişinin denize düştüğünü öğrendi.

Kaptan ve arkadaşları kurtardı

Teknesiyle hemen denize açılan Mutlu ve arkadaşları, su üstünde çırpınan kişiyi kurtardı.

Kurtarılan kişinin de içinde olduğu tekne, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri eşliğinde kıyıya getirildi.

Bilincinin açık kalması için konuşturuldu

Denizden çıkarılan ve soğuktan titreyen Tufan Ali Kahraman'a hemen termal tulum giydirildi.

Vücut sıcaklığı korunmaya çalışılan Kahraman, yakılan piknik tüpüyle ısıtıldı.

Tekne kaptanı Mutlu ve arkadaşları denize düştükten yaklaşık 20 dakika sonra kurtarılan Tufan Ali Kahraman'ı bilincinin açık kalması için sürekli konuşturmaya çalıştı.

Hastaneye kaldırıldı

Tufan Ali Kahraman, başındaki yaraya yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"1 dakika daha geç gitsek adam denizin dibine batıyordu"

Yaşananları anlatan tekne kaptanı Hasan Mutlu, şöyle konuştu:

İftar saati Karaköy'e arkadaşın restoranına yemeğe gittim. Galata Köprüsü'ndeki restoranda çalışan bir arkadaş yanıma geldi. Bir kişinin denize düştüğünü söyledi. Hemen tekneyle çıktım, su adamı açığı doğru sürüklemişti. Yanına ulaştım, boğulmak üzereydi ve çok titriyordu. Arkadaşların yardımıyla tekneye çıkardık ama 1 dakika daha geç gitsek adam denizin dibine batıyordu. Allah'a çok şükür kurtardık, deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi geldi. Çok titriyordu ısıttık, çay verdik daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Daha önce 9 kişiyi daha kurtardı

Daha önce denizden 9 kişiyi kurtaran Hasan Mutlu'nun 10'uncu kişiyi de sağ olarak kurtardığı öğrenildi.