Kayseri'de komşuların taşlı silahlı kavgası: 5 yaralı Melikgazi ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı, silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İHA

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Yurttaş Sokak’ta komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek, kısa sürede kavgaya dönüştü.

5 kişi yaralandı

Kavgada 3 kişi tüfek saçmalarıyla, 2 kişi de atılan taşlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olaya müdahale ederken, sağlık ekipleri de olayda yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Ekipler olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)