Kırıkkale'de dünürlerin silahlı kavgasında baba ve oğlu tüfekle vuruldu Kırıkkale'de dünürlerin silahlı kavgasında tüfekle vurulan baba ve oğul yaralandı.

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İHA

Kırıkkale'de Yenimahalle Sakarya Caddesi'nde dünürler arasında meydana gelen olayda, Y.K. ve oğlu R.K. ile O.B., B.B. ve A.B. arasında aile meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Baba ve oğluna ateş açıldı

Tartışmanın büyümesiyle çıkan silahlı kavgada baba Y.K. ve oğlu R.K. tüfekle yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baba ve oğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 şüpheli gözaltında, diğeri aranıyor

Olayın ardından O.B. ve B.B. isimli şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı, firari şüphe A.B.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)