Kocaeli'de temizlik yapan gençler, asansörde mahsur kaldı Gebze ilçesinde eski adliye binasını temizleyen 3 genç, asansörün bozulmasıyla içerde mahsur kaldı. Gençler yarım saat sonra kurtarıldı.

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İHA

Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi eski adliye binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapılan tadilat sonrasında binayı temizleyen 18 yaşlarındaki 3 genç, asansör arıza yapınca içerde mahsur kaldı. Gençler durumu telefonla ailesine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine aileler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Elektrik ustası, kapıyı açarak gençleri kurtardı

Bu esnada durumu fark eden bina güvenliği elektrik ustası çağırdı. Olay yerine gelen usta, asansör kapını açarak gençleri kurtardı. Yaklaşık yarım saat kurtarılmayı bekleyen gençler, kapının açılmasıyla hemen dışarı çıktı.

İtfaiye ekipleri ise kontrollerini sağladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.