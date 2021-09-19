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- Manisa'da ormanlık alana ekilen kenevirler drone ile tespit edildi
Manisa'da ormanlık alana ekilen kenevirler drone ile tespit edildi
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 9'uncu JASAT personeli ile yapılan drone ile arazi kontrolü esnasında orman arazisinde ekili vaziyette, 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
- İHA
- 19.09.2021 - 16:23
Emniyet güçleri uyuşturucuyla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kayrak Mahallesi Karaoluk Mevkiinde kenevir ekildiği yönünde istihbarı bilginin gelmesi üzerine Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 9'uncu JASAT personeli ile yapılan araştırma ve drone ile arazi kontrolü esnasında orman arazisinde ağaçların diplerine ekili vaziyette, boyları 50-210 santimetre arasında değişen 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
EKİMİ YAPAN ŞAHISLARIN TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI
Yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheli şahıs veya şahısların tespit edilmesi için çalışmalara devam edildiği bildirildi.