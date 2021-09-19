Haberler

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da ormanlık alana ekilen kenevirler drone ile tespit edildi

Manisa'da ormanlık alana ekilen kenevirler drone ile tespit edildi

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 9'uncu JASAT personeli ile yapılan drone ile arazi kontrolü esnasında orman arazisinde ekili vaziyette, 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.