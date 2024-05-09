UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni görmek için Denizli’ye gelen yabancı kafile, turun bitmesinin ardından kentten ayrıldı.
Kafile, gezinin sonraki durağı olan Burdur'daki Salda Gölü'ne gitti.
Kafileyi 100 kilometre gittikten sonra otobüsten indiren tur rehberi, kafilede yer alan 73 yaşındaki Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz’ın eksik olduğunu fark etti.
Geniş çaplı arama başlatıldı
Durumun bildirilmesi üzerine Pamukkale ören yerinde, görevli güvenlik görevlileri tarafından yaşlı turistin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği de destek verdi.
Ölü bulundu
Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolan Polonyalı turist Maria Latacz'ın, komandolar tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Latacz'ın, cesedinin bulunduğu Domuzçukuru mevkiindeki dere yatağına düşerek öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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