DHA
Türkiye'nin doğusu kar altında...
Özellikle Van'da soğuk hava ve kar yağışını yüzünü göstermeye devam ediyor.
Türkiye'nin en fazla kar alan ilçelerinden Van'ın Bahçesaray ilçesinde de kış mevsimi kırsal bölgelerde daha çetin geçiyor.
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kırsal mahallelerde yaşayanlar, birbirlerine yardımcı olarak güçlüklerin üstesinden gelmeye çalışıyor.
Kar temizleme mesaisi
Bahçesaray'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çatbayır Mahallesi’nde oturanlar daha önce yağan kar ile toprak damlı taş ve kerpiç evlerin damlarında biriken karı temizleme mesaisi yaptı.
Bir araya gelen mahalleli ellerine aldıkları kar kürekleri ile buz tutan yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki kar kütlelerini temizlemeye çalıştı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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