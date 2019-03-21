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İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor

Yeni Zelanda'daki saldırının ardından Türkiye bir çağrı yaptı. Bu çağrı üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları İstabul'a gelecek.

DHA | 21.03.2019 - 12:16..
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Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Türkiye'nin çağrısı üzerine, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde açık katılımlı acil icra komite toplantısının yarın İstanbul'da düzenleneceğini bildirdi.

ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısı başta olmak üzere, artan İslam karşıtlığı ile ırkçı ve yabancı düşmanı şiddet eylemlerini ele almak üzere acil bir toplantı yapılması çağrısında bulunduğu bildirildi.

AÇIK KATILIMLI TOPLANTI

Bu çerçevede, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yarın İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde açık katılımlı acil icra komitesi toplantısı düzenleneceği belirtilen açıklamada, "Sözkonusu toplantıya BM, AB ve AGİT gibi uluslararası kuruluşlardan temsilciler de davet edilmektedir." denildi. 

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