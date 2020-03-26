51 kişiyi öldüren cami saldırganı suçlamaları kabul etti

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da cuma namazı esnasında 29 yaşındaki aşırı sağcı Avustralyalı Brenton Tarrant, otomatik silahlarla saldırısında bulunmuştu.

Saldırıda 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Saldırgan, hakim karşısına çıktı ve hakkındaki 51’i cinayet, 40’ı cinayete teşebbüs ve biri de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etti.

YARGIÇ: ÖNEMLİ BİR ADIM

Mahkemede Yargıç Cameron Mander, "Suçlamaların her birinden ayrı ayrı hüküm giydi. Söz konusu kabul, ceza davasının nihayete erdirilmesi adına çok önemli bir adım." dedi.

ERKENE ÇEKMEK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Duruşmaya Auckland kentinde tutuklu bulunduğu hapishaneden görsel-işitsel bağlantı yoluyla katılan ve tepkisiz olduğu görülen saldırganın, avukatları aracılığıyla salı günü duruşmanın erkene çekilmesi için başvuru yaptığı belirtildi.

SADECE 17 KİŞİ KATILDI

Sadece birkaç dakika süren duruşmaya, koronavirüsün yayılmasına karşı hayata geçirilen acil durum uygulaması nedeniyle medya mensupları, Müslümanları temsilen Nur Camisi İmamı Gamal Fouda, Linwood Camii İmamı Abdul Alabi Lateef ile birlikte toplam 17 kişi katıldı.

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BİR SONRAKİ DURUŞMANIN TARİHİ BELLİ DEĞİL

Tarrant'a verilecek cezanın belirleneceği, mağdurlar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da katılımıyla gerçekleşmesi planlanan bir sonraki mahkemenin tarihi ise virüs tedbirleri nedeniyle belirlenemedi.