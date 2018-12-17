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Apple, iPhone X ekran boyutunda kullanıcıları yanıltıyor

Apple, iPhone X ekran boyutunda yanlış bilgi veriyor.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 10:20..
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iPhone'ların tartışmalı özelliklerinden biri de çentiktir. Genelde sevilmeyen bu çentikler birçok telefonda karşımıza çıkıyor. Apple'a açılan yeni bir dava, Apple'ın iPhone X'i pazarlarken ekran boyutu hakkında yanlış bilgi verdiğini iddia ediyor. Yeni iddialar, çentik yüzünden iPhone X'in ekranının tam ekran olmadığını söylüyor. Ayrıca dava, Apple'ın ekran boyutu hakkında yanıltıcı olduğunu da  gösteriyor.

Apple, iPhone X ekran boyutunda kullanıcıları yanıltıyor

iPhone X'deki ekran, 5.8 inç olarak tanıtılıyor, ancak davacılar ekranın aslında sadece 5.6875 inç olduğunu iddia ediyor. Apple bu hesaplamayı yaparken, çentiği hesaba katmıyor. Bu durum, bazı kullanıcılar için önemsiz görünebilir, fakat hangi telefonun satın alınacağını düşünen kullanıcılar için önemli bir faktördür. Bir telefonun değerindeki ve fiyatındaki en önemli faktörlerden biri ekran çözünürlüğüdür.

DAVA SÜRÜYOR

Apple, kendi sitesinde telefon karşılaştırması yapan kullanıcıları yanıltıyor. Söz konusu telefonun ekran piksellerini yanlış gösteren şirket, bakalım bu davada nasıl bir yol izleyecek?

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