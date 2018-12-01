taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2132
Euro
5.9002
Altın
1222.41
Borsa
95416.03
Gram Altın
204.942

Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Arjantin'de bulunan Başkan Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

AA | 01.12.2018 - 17:27..
  1. Haberler
  2. Dünya

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, G-20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.

Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 17.25'te başlayan görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

GÖRÜŞME ÖNCESİNDE ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, sözlerine mevkidaşı Putin'e teşekkür ederek başladı.

Erdoğan, "G20 marjında bir araya gelmek beni son derece mutlu etti. Bu ara hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. Bizler görüşürken arkadaşlarımız bir araya geldiler." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Türk akımıyla ilgili yaptığımız görüşmeler büyük önem arz ediyor. Bu arada İdlib ile ilgili olarak İstanbul'daki dörtlü zirve çok çok büyük önem arz etti. Tabii atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum." diye konuştu.

1 SAAT SÜRDÜ

İki liderin 1 sat süren görüşmesi sona erdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

515
Macron’dan Suudi Prense: Beni hiç dinlemiyorsun

Macron’dan Suudi Prense: Beni hiç dinlemiyorsun

25
Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

332
Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor

Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor

32
Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının özgürlüğü tescillendi

Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının özgürlüğü tescillendi

351
İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama

İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama

76
Putin ile Selman'ın yakınlığına Trump bakışı

Putin ile Selman'ın yakınlığına Trump bakışı

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir