Çocuklarının süt dişlerini saklayan yaşadı! İleride hayat kurtarabilir… Çocuklarda süt dişleri ortalama olarak 5 yaşında dökülmeye başlar. Dökülen süt dişlerinin çocuğun gelecekteki hayatında önemli bir rol oynayabileceği ortaya çıktı.

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Bebeğiniz dünyaya geldiğinde, başta küçük, kısa ve nazik olan süt dişleri, 6-7 ay sonra belirginleşmeye başlar.

Ancak, 5-6 yaşlarına gelindiğinde, bu sevimli dişler yerini daha büyük ve sağlam yetişkin dişlere bırakır.

Çocuğunuzun diş dökme süreci, ebeveynler ve çocuk için özel anlarla dolu bir zaman dilimini ifade eder.

Uzmanlar, çocuğun dökülen dişlerini atılmaması gerektiği konusunda önemli bir uyarıda bulunuyor.

Bu küçük dişlerin, gelecekteki diş sağlığı için ve hatta tıbbi tedavilerde kullanılabilecek kök hücre kaynağı olarak önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Kök hücre tedavisinde kullanılıyor

Çocuğunuzun süt dişleri, içerdikleri kök hücreler sayesinde, gelecekte karşılaşabileceği hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynayabilir.

Yapılan araştırmalar, süt dişlerinin içerisinde sinirleri düzenleyen, kemik ve kıkırdak dokuların yanı sıra hatta kalp hastalıklarının iyileşmesini sağlayan kök hücreler bulunduğunu ortaya koydu.

Özellikle Hodgkin lenfoma, Lösemi, Kemik iliği kanseri gibi kemik iliği nakli ile tedavi edilen hastalıkların, çocuğun kendi kök hücreleriyle tedavi edilebilme imkanı son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetti.

Dolayısıyla, çocuğunuzun süt dişlerini saklamak, onların sağlık ve gelecekleri için önemli bir adım olabilir.