Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor ve Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı bugün oynanacak Konyaspor - Gaziantep FK maçı ile başlıyor.

Futbolseverler Konyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak maçın detaylarını yakından takip ediyor.

Süper Lig'de iki hafta geride kalırken hem Konyaspor hem de Gaziantep FK galibiyetle tanışamadı.

Konyaspor ligde oynadığı iki maçtada beraberlik alırken Gaziantep FK iki maçınıda kaybetti.

Konyaspor ve Gaziantep FK'nın ligdeki ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacağı maç için geri sayım başladı.

Peki, Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman?

Konyaspor - Gaziantep FK maçı 25 Ağustos Cuma(bugün) günü saat 21:00'de başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.