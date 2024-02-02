Muz kabuğundan sıyırın, gülüşünüz değişin... Muz kabuğunda kalan lifleri dişlerinizi beyazlatmak için kullanmayı denediniz mi...

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Muz meyvesi, kendi faydası kadar kabuğu ile de etki sağlıyor.

Potasyum zengini olan muz, kabuğu ile arasındaki ince zarda saklanıyor.

Muz kabuklarını çöpe atanlar, artık biriktirmeye başlayacak.

Muz kabuğundaki lifler, gülüşlerinizi değiştirecek kadar faydalıdır. Düzenli olarak kullanın, bakın neler olacak.

Beyazlatıyor

Muz kabuğunu haftada 1-2 kere dişlerinize sürerek dişlerinizdeki beyazlamayı görebiliriz.

Uygulama ise dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğuyla 2 dakika dişlerinizi ovun, ardından dişlerinizi bol su ile temizleyin.

İlk haftada değişime tanık olacaksınız.