Sabahları bir kase yoğurda kayısı ekleyin, neler oluyor izleyin… Sağlık açısından bir çok faydası olan yoğurt, sabahları aç karnına onunla karıştırılıp yendiğinde resmen mucizeler yaratıyormuş. Bir kase yoğurdun içine ekleyeceğiniz o besinin etkilerine şaşıp kalacaksınız…

ensonhaber.com

Sağlığa olan faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz yoğurt ile hazırlayacağımız bu tarif hemen herkesin sıklıkla yaşadığı o sorunu ortadan kaldırıyormuş.

Sağlıklı beslenme hakkında verdiği tavsiyeler ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay Türkiye’de birçok kişinin ortak sorununun kabızlık olduğunu söylemişti. Birçok kişi tarafından hak verilen bu sorun bağırsaklardan kaynaklı olan ve yaşanması tercih edilmeyen bir sorundur.

Kabızlık sorundan ötürü dert yananlar bu tarif tam size göre. Düzenli olarak tüketildiğinde bağırsaklarınız adeta motor misali çalışacak.

İşte, kabızlığa veda ettirecek tarif…

Kabızlık sorunu sık sık yaşayanlar tarafından sıkça tüketilen kayısının sindirime olan katkıları tartışılmaz bir gerçektir.

Düzenli tüketildiğinde sindirim sistemini harekete geçiren kayısı yoğurt ve zeytinyağı ile birleştiğinde kabızlık, hazımsızlık gibi sorunlarınızı bertaraf edecek.

Şişkinlik sorunlarına veda edeceğiniz bu tarifi sabahları düzenli olarak tükettiğinizde kilo vermenizde de oldukça etkili bir yöntem olacaktır.

Bir kase yoğurdun içine doğranmış bir kaşık kayısı ve zeytinyağı ekleyerek sabahları aç karnına tüketmeniz yeterli olacaktır.